Путин согласился рассмотреть идеи КПРФ о совершенствовании избирательной системы

Политическая система России - это живой организм, и нужно наблюдать, как имеющиеся инструменты работают и что можно усовершенствовать. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.

«Сейчас выборы завершились. Я думаю, есть смысл собрать всех лидеров фракций и обсудить, требуется ремонт выборной системы. Одни говорят: электроника, вторые - иначе. Если мы обсудим, мы найдем решение, которое укрепит страну и политическую систему», - сказал Зюганов, добавив, что его партия готова к такой работе.

Путин в ответ на это согласился, отметив, насколько важно сделать политическую систему более эффективной, работающей на благо народа.

Зюганов, в свою очередь, подчеркнул, что у КПРФ есть идеи законодательных поправок относительно выборной системы, пишет ТАСС.