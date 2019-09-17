Брэд Питт удивился «беспорядку» на МКС

Голливудский актер Брэд Питт позвонил на МКС. В своем новом фильме артист сыграл астронавта, поэтому сам решил связаться с Ником Хейгом, который сейчас находится на орбите.

Когда появилась картинка, Питт первым делом удивился беспорядку на МКС. Он заявил, что его корабль в кинокартине был намного чище - без висящих проводов и такого количества оборудования. Однако Хейг его успокоил, заверив, что все это нужно для работы Международной космической станции.

Актер расспросил, как живется на МКС и какую музыку слушают на борту, на что Хейг ответил, что за плейлист на МКС отвечают по очереди.

«Здорово, что к этому добавляется международная нотка: у нас есть итальянский астронавт, американские астронавты и два космонавта. Но за ужином у нас русская народная музыка - это очень приятная перемена и погружение», - отметил Хейг.

Питт также спросил у астронавта, как экипажу удается справиться с разницей в биологических часах в космосе и на Земле. По словам Хейга, в этом им помогает специальное освещение, которое меняется в зависимости от времени дня.