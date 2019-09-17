Сноуден назвал политику России самой независимой в Европе

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден заявил, что среди всех европейских государств только у России внешняя политика в достаточной степени независима, чтобы предоставлять ему убежище.

«Вот уже шесть лет я живу в изгнании, в России, я вижу свою семью не чаще чем раз в год. Но мне еще повезло. Думаю, интересно, немного грустно и очень поучительно, что во всей Европе, видимо, есть только одна страна, у которой внешняя политика в достаточной степени независима для того, чтобы американский разоблачитель мог в ней жить и говорить свободно», - заявил он в интервью немецкому Die Zeit.

РФ отказывается выдать информатора WikiLeaks в США, где ему грозит суд и тюремный срок.

Тем временем министерство юстиции США подало иск против бывшего сотрудника разведки Эдварда Сноудена в связи с публикацией его книги в нарушение обязательств «о неразглашении» ЦРУ и АНБ, сообщило ведомство.

Мемуары Сноудена «Личное дело» официально выходят в продажу во вторник 17 сентября.