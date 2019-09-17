Эксперт рассказал о психологическом состоянии Кокорина и Мамаева

Нахождение в тюрьме не отразится на состоянии футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на спортивном поле. Об этом заявил психолог Владимир Сафонов.

«Важно не заниматься подменой понятий. Будучи возрастными спортсменами, они воспринимают футбол как работу и средство достижения личных успехов, а не как спорт высших достижений», - цитирует RT Сафонова.

Он отметил, что 98% спортсменов подобного уровня разочаровываются в жизни после завершения карьеры, потому что теряют возможность реализовывать себя.

«Так что, пока есть силы и средства, они будут биться за возможность зарабатывать и быть в деле. На меньшее они не согласятся. На два, а то и три года еще задержатся», - добавил Сафонов.

Напомним, сегодня футболисты уехали из исправительной колонии в Белгородской области. Их выпустили на свободу условно-досрочно после отбывания части сроков в тюрьме за участие в двух конфликтах в Москве.