МИД РФ выразил озабоченность в связи с ЧП в Японском море
Ранее ЦОС ФСБ РФ заявило, что трое пограничников получили ранения при нападении северокорейской шхуны в Японском море.
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МИД РФ выразил озабоченность временному поверенному в делах КНДР в России после инцидента в Японском море. Москва призвала Пхеньян принять необходимые меры для недопущения подобного впредь.
«В МИД России был вызван временный поверенный в делах КНДР в России Чин Чжон Хеп. Директор Первого департамента Азии Георгий Зиновьев выразил ему серьезную озабоченность в связи с произошедшим», - говорится в сообщении дипведомства.
Ранее ЦОС ФСБ РФ заявило, что трое пограничников получили ранения при нападении северокорейской шхуны в Японском море. ЧП произошло в момент, когда военнослужащие погрануправления обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые занимались браконьерством.