МИД РФ выразил озабоченность в связи с ЧП в Японском море

Ранее ЦОС ФСБ РФ заявило, что трое пограничников получили ранения при нападении северокорейской шхуны в Японском море . ЧП произошло в момент, когда военнослужащие погрануправления обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые занимались браконьерством.

«В МИД России был вызван временный поверенный в делах КНДР в России Чин Чжон Хеп. Директор Первого департамента Азии Георгий Зиновьев выразил ему серьезную озабоченность в связи с произошедшим», - говорится в сообщении дипведомства.

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