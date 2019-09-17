Аксенов выступил против двойного названия для Крыма

Обсуждение темы об изменении названия Республики Крым нужно прекратить - эти инициативы неактуальны. Об этом заявил на своей странице «ВКонтакте» глава полуострова Сергей Аксенов.

«Обсуждение темы по переименованию Крыма в Тавриду, двойному использованию исторических названий считаю необходимым прекратить. Подобные инициативы не нужны и не актуальны», - считает Аксенов.

Он добавил, что в 2014 году регион вернулся в Россию как Республика Крым, поэтому это название нужно сохранить, а дискуссию на эту тему стоит оставить для обсуждения в научно-исторических кругах.

«При этом подчеркну, что мы должны знать и чтить свою историю, в том числе помнить, как назывался наш полуостров в разные времена и эпохи», - добавил Аксенов.

Ранее заместитель председателя Совета министров республики Георгий Мурадов поддержал идею введения двойного названия полуострова, добавив к Республике Крым - Тавриду. Это одно из названий полуострова, которое использовалось после его присоединения к России в 1783 году.