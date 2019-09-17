ФСБ задержала более 80 браконьеров из КНДР в Японском море
Пресечена противоправная деятельность северокорейских браконьеров в районе банки Кито-Ямато.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Виталий Аньков, РИА Новости
В Японском море сотрудники ФСБ России задержали за браконьерство две рыболовные шхуны и свыше 80 граждан КНДР. Об этом говорится в пресс-релизе ЦОС ФСБ России, который попал в распоряжение «Звезды».
В сообщении сказано, что сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность северокорейских браконьеров в районе банки Кито-Ямато.
«Задержаны две рыболовные шхуны и более 80 граждан КНДР», - говорится в пресс-релизе.
Трое военных пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю были ранены при нападении экипажа северокорейской шхуны на осмотровую группу.