ФСБ задержала более 80 браконьеров из КНДР в Японском море

В Японском море сотрудники ФСБ России задержали за браконьерство две рыболовные шхуны и свыше 80 граждан КНДР. Об этом говорится в пресс-релизе ЦОС ФСБ России, который попал в распоряжение «Звезды».

В сообщении сказано, что сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность северокорейских браконьеров в районе банки Кито-Ямато.

«Задержаны две рыболовные шхуны и более 80 граждан КНДР», - говорится в пресс-релизе.

Трое военных пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю были ранены при нападении экипажа северокорейской шхуны на осмотровую группу.