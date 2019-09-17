Непогода - повод не работать: Верховный суд поддержал уволенную за прогул женщину

Верховный суд России отменил решение Тимирязевского суда Москвы и Мосгорсуда, которое признало законным увольнение сотрудницы московского НИИ. Женщина пропустила работу из-за сильного снегопада. Ее уволили за прогул.

В решении судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ, которое цитирует РИА Новости, 3 февраля прошлого года женщина отправилась на машине в подмосковную деревню к своим пожилым родителям. Но из-за сильного снегопада она не смогла вовремя вернуться обратно. Об этом сотрудница НИИ предупредила руководителя, но все равно была уволена за прогул.

В Верховном суде сочли, что решения судов первой инстанции не имеют оснований из-за того, что при рассмотрении дела не учитывался ряд обстоятельств. В том числе единственный неочищенный после снегопада выезд из деревни, а также ее местонахождение: до ближайшей станции общественного транспорта - 10 километров. Кроме того, трактор, который должен был расчищать дорогу, не смог проехать к деревне.

«О сильном снегопаде ... писали СМИ, в том числе о том, что министр труда и социальной защиты РФ Топилин М.А. ... выступил с заявлением для работающих россиян о возможности опоздания на работу из-за мощного снегопада и предупреждении об опоздании работодателя», - добавили в суде.

Теперь решение об увольнении сотрудницы НИИ отправили на новое рассмотрение.