Госдума одобрила в первом чтении законопроект о единой базе данных россиян

Государственная дума в первом чтении приняла правительственный законопроект о создании единого ресурса сведений о гражданах России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ предлагает создать федеральную базу данных, в которой будут содержаться личные данные гражданина, даты и места его рождения и смерти, СНИЛС, пол, ИНН, гражданство и информация о семейном положении.

База будет выстроена на основе данных МВД, Минобрнауки, Минобороны и ФНС. Налоговая служба выступит в роли оператора ресурса. Если закон примут, то он будет действовать с 1 января 2022 года. Также предусмотрен переходный период до 31 декабря 2025 года.

Отмечается, что нововведение нацелено на борьбу с мошенничеством при получении социальной поддержки и уплате налогов, ресурс также даст возможность увеличить собираемость налогов в бюджеты всех уровней.

В июле в Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает введение понятия «единый цифровой профиль» граждан. Согласно документу, правительство получит право определять порядок использования данных из цифрового профиля.