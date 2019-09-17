«Вы чего тянете?»: Путин раскритиковал работу по ликвидации последствий паводков

Судя по поступающей информации на региональном и местном уровне, работа по ликвидации последствий паводков ведется не всегда расторопно и адекватно проблемам, с которыми сталкиваются граждане. Об этом заявил президент России Владимир Путин в кризисном центре МЧС.

«Это касается и темпов обследования жилья, и составления списков пострадавших. Соответственно, в полной мере не организовано оказание помощи людям и не могут быть определены объемы федеральной поддержки. До сих пор нет информации по этим важнейшим вопросам для организации работы», - сказал Путин.

Президент отметил, что пострадавшие зачастую сталкиваются с худшими чертами бюрократии - черствостью и формализмом.

«Заявки еще поступают, но документов, обоснований этих просьб - нет. Как принимать решения без документов? Вы чего тянете время?» - подчеркнул глава государства.

Также президент напомнил о прямой ответственности глав регионов и муниципалитетов за восстановительные работы.

Напомним, из-за сильных дождей и паводка режим ЧС введен в Амурской и Еврейской автономных областях, а также в Хабаровском крае. Тяжелее всего ситуация обстоит в Комсомольске-на-Амуре, где во время паводка уровень воды дошел до 829 сантиметров при опасной для города отметке в 650 сантиметров.