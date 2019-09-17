Путин: Россию и Израиль связывают родственные отношения и общая история

Россия и Израиль связаны семейными узами и общей историей. Такое заявление сделал Владимир Путин. Президент принял участие в конгрессе еврейского благотворительного фонда «Керен ха-Йесод», который в этом году состоялся в Москве. Глава государства подчеркнул, что страны объединяют в том числе трагические события прошлого, о которых нельзя забывать.

«Важно передавать следующим поколениям истину о страшной трагедии Холокоста. О колоссальных потерях, которые понесли наши народы, о совершенных нацистами преступлениях против человечества. Это абсолютно необходимо для того, чтобы предотвратить разрастание в современном мире антисемитизма, ксенофобии, религиозной и расовой нетерпимости. Позиции России и Израиля, народов наших стран едины. Мы считаем совершенно недопустимыми любые попытки пересмотра итогов войны, искажение истины, оправдание фашизма и его приспешников», - заявил российский президент.

Путин также добавил, что ждет руководство Израиля на торжествах, посвященных 75-летию Победы. По его словам, в России еврейское государство считают русскоязычным - ведь там проживают почти два миллиона граждан, которые говорят на нашем языке.

Также глава государства отметил, что отношения России и Израиля сейчас достигли самого высокого уровня, и поблагодарил представителей организации за их работу. «Керен ха-Йесод» спонсирует различные проекты в образовании, культуре, духовной и благотворительной сферах. Фонд был учрежден в 1920 году и имеет филиалы в 45 странах мира.