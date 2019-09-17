Стартовали съемки нового фильма Mortal Kombat
В роли режиссера ленты выступил дебютант Саймон Маккуойд.
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В Австралии стартовали съемки нового фильма Mortal Kombat. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил сценарист проекта Грег Руссо.
Сюжет картины не разглашается, но ей уже назначен взрослый рейтинг R.
В роли режиссера ленты выступил дебютант Саймон Маккуойд. Сопродюсером фильма стал демиург «Пилы» и постановщик «Аквамена» Джеймс Ван.
Звезда «Рейда» Джо Таслим сыграет Саб-Зиро, Джош Лоусон - Кано, Таданобу Асано - Рейдена, Мехкад Брукс - Джакса. В роли Скорпиона выступит Хироюки Санада, Шана Цунга - Чинь Хань, Сони Блейд - Джессика МакНэми.
Российская премьера Mortal Kombat анонсирована на март 2021 года.