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«Мост глупости» в Санкт-Петербурге все-таки «пропустил» грузовик

Татьяна Полуказакова
16:56 17.09.2019
Видео разместил очевидец в одной из социальных сетей.
© Видео: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, ВКонтакте © Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, ВКонтакте

«Газель» смогла проехать под «мостом глупости» в Санкт-Петербурге. Видео опубликовал один из автомобилистов в социальной сети. На кадрах видно, что расстояние между кузовом и мостом очень маленькое, но, несмотря на это, водителю удалось проехать, не зацепив крышей путепровод.

«Газель, которая смогла», - прокомментировали видео в одной из групп «ВКонтакте».

Кто-то написал, что с мостом что-то не так и проклятие снято. Другой пользователь пошутил, что «газели начали выпускать с учетом высоты этого моста». Предложили и начать считать водителей, которые смогли проехать под путепроводом.

Пользователи Сети сошлись в том, что не задеть мост грузовику помогло то, что он был сильно загружен.

Под мостом на Софийской улице установлен плакат «Газель не проедет». Но водители на это не обращают внимания. Около 200 машин уже пострадали, задев мост крышей.

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