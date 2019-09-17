Суд Болгарии снял препятствия для строительства «Турецкого потока»

Верховный административный суд Болгарии завершил разбирательство по выбору подрядчика для создания трубопровода, который будет принимать газ из «Турецкого потока». Решение было принято в пользу консорциума во главе с саудовской компанией Arkad Engineering.

«Верховный административный суд отклонил апелляцию консорциума "Газовое развитие и расширение в Болгарии" на решение 741 от 2019 года Комиссии по защите конкуренции и прекратил производство по делу», - сообщается в судебных документах.

Известно, что такой результат судебных разбирательств связан с «отсутствием воли к обжалованию решения в консорциуме, что было установлено в связи с поступившим письменным запросом от болгарского филиала Completions Development, который является участником консорциума», пишет РИА Новости.

«Турецкий поток» - это проект строительства газопровода, который состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая создается для поставки российского сырья в Турцию, а вторая - для обеспечения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Старт «Турецкого потока» запланирован на конец 2019 года.