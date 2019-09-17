Чиновница из Ульяновской области, сделавшая «шоколадное селфи», извинилась за свое поведение

Чиновница из Ульяновской области Светлана Опенышева, которая сделала скандальное селфи в «шоколадной ванне», извинилась перед людьми, которых могла оскорбить ее публикация.

«Хочу публично принести свои извинения тем, кого оскорбил или возмутил мой пост. Ни минуты не имела в намерениях кого то обидеть, но так вышло, что чьи то чувства оказались задеты и мне жаль, что так произошло», - написала Опенышева на своей странице в Facebook.

Чиновница отметила, что в своем посте она только хотела поделиться впечатлениями «о приятном и недорогом отдыхе» в Азербайджане, но, видимо, выбрала неподобающую форму.

Напомним, Опенышева, которая занимает пост советника главы Ульяновской области Сергея Морозова по IT-сфере, выложила на своей странице в соцсети фото, где она принимает нафталановую ванну. Под фото она написала: «Много шоколада не бывает».

Пост вызвал критику губернатора области, который назвал поведение чиновницы «чудачеством» и потребовал «жить более скромно». Он дал поручение провести служебную проверку, по итогам которой будет решаться вопрос, увольнять ли Опенышеву. После разгоревшегося скандала чиновница удалила пост со своей страницы.