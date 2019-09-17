«Мы будем пить вашу кровь»: эксперт рассказал о посланиях боевиков в подземной базе в Сирии

Укрепленная подземная база террористов, которую обнаружили в недавно освобожденном городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб, является целым городом, в котором боевики могли жить, работать и готовить теракты. Об этом «Звезде» заявил политолог Сергей Михеев.

«Больше всего меня удивила комната, где на ломаном русском были написаны угрозы в адрес тех, кто борется с терроризмом. Там написано "Мы будем пит вашу кров" на ломаном русском языке. Это вот о чем говорит: операция здесь, мягко говоря, не бесполезна. Когда наши военные говорят, что борются с терроризмом, который может прийти к нам, они абсолютно правы», - считает Михеев.

Более того, как выяснили сирийские военные, штаб использовали и так называемые «Белые каски», которые инсценировали химические атаки на город. В пещере нашли не только боеприпасы, но также костюмы химической защиты, ампулы и даже знамя организации.