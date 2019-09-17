В Японском море на российских пограничников напали браконьеры из КНДР

Экипаж северокорейской шхуны совершил нападение на пограничников РФ в российских водах Японского моря. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦОС ФСБ, который попал в распоряжение «Звезды».

Во время проведения мероприятий по охране морских биологических ресурсов корабельный состав пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в районе банки Кито-Ямато обнаружил две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые занимались браконьерством.

Как говорится в сообщении ФСБ, одна шхуна с экипажем 21 человек была задержана.

«Экипажем второй северокорейской шхуны (более 45 человек) осуществлено вооруженное нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля», - сказано в пресс-релизе.

В результате нападения трое военных были ранены.