В Таганроге на школьников во время урока рухнул потолок

В Таганроге на учащихся гимназии имени А.П. Чехова во время урока рухнул потолок. ЧП произошло во вторник, 17 сентября.

Видеозапись последствий была снята одной из учениц и попала в Сеть.

Одна из родительниц учащегося 11 класса, который стал очевидцем произошедшего, рассказала, что никто из школьников не пострадал, но все находятся в шоковом состоянии. Отмечается, что директор школы не стала выяснять причину обрушения, а старалась узнать, кто из учеников выложил видео в интернет.

Известно, что летом в гимназии сделали ремонт, пишет 1Rnd.ru.