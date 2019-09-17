В Таганроге на школьников во время урока рухнул потолок
Известно, что летом в этой гимназии сделали ремонт.
© Видео: Елена Доровских, YouTube © Фото: Елена Доровских, YouTube
В Таганроге на учащихся гимназии имени А.П. Чехова во время урока рухнул потолок. ЧП произошло во вторник, 17 сентября.
Видеозапись последствий была снята одной из учениц и попала в Сеть.
Одна из родительниц учащегося 11 класса, который стал очевидцем произошедшего, рассказала, что никто из школьников не пострадал, но все находятся в шоковом состоянии. Отмечается, что директор школы не стала выяснять причину обрушения, а старалась узнать, кто из учеников выложил видео в интернет.
Известно, что летом в гимназии сделали ремонт, пишет 1Rnd.ru.