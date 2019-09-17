«Он просто устал»: робот-космонавт Федор снова перестал включаться

Робот Федор после возвращения на Землю с МКС не смог сразу включиться. Об этом космонавту Алексею Овчинину сообщили во время сеанса общения с Международной космической станцией.

«После посадки он не включился. Сейчас специалисты разбираются. Замучили, наверное, экспериментами», - цитирует сообщение ЦУПа «Интерфакс». «Он просто устал, наверное», - ответил Алексей Овчинин.

Космонавт вместе с Александром Скворцовым работал с роботом на МКС.

Федора запустили на корабле «Союз МС-14» на околоземную орбиту 22 августа. На МКС он провел ряд экспериментов под контролем космонавтов. 7 сентября робот вернулся на Землю. Во время его пребывания на МКС также возникали технические неполадки. На странице робота в Twitter 30 августа даже появилась запись: «Сегодня космонавт Алексей Николаевич Овчинин при запуске моей операционной системы предложил использовать молоток и гаечный ключ. Пришлось произвести автозапуск во избежание возникновения дальнейших проблем в диалоге с Алексеем Николаевичем».

Позже стало известно, что Федор больше не полетит на МКС. Сейчас идет разработка нового устройства, которое его заменит.