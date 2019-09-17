Тонкости ПДД: могут ли лишить прав за обгон в разрешенном месте

Эксперты назвали несколько спорных ситуаций на дороге, которые могут привести к наказанию, хотя, на первый взгляд, ситуация кажется очевидной.

Представим ситуацию: автомобиль едет по городским переулкам, выезжает на дорогу с двухсторонним движением, натыкается на припаркованный не по правилам фургон, который разгружает ящики у магазина. Водитель выруливает через прерывистую линию на «встречку», едет до ближайшего перекрестка и встает на светофоре.

Если прочитать правила дорожного движения, то можно обнаружить тонкости - на некоторых участках дорог запрещается совершать обгоны, даже когда присутствует прерывистая разрешающая разметка. В пункте 11.4 говорится, что обгон запрещен на регулируемых и нерегулируемых перекрестках при движении по дороге, которая не является главной, а также на пешеходных переходах, где бы они не находились.

В опасные маневры нельзя пускаться на мостах, в тоннелях, перед железнодорожными переездами, а также в ситуации, когда видимость ограничена, пишут aif.ru.

Представим еще одну ситуацию: водитель подъезжает на двухполосной дороге к светофору и утыкается в маленький затор, хвост которого тянется на полсотни метров. И машины поворачивают направо, а водителю надо попасть на свободную левую сторону. Он никому не помешает, если со скоростью 25 км/ч проедет через свободную полосу встречного движения на опережение пробки и совершит разрешенный поворот на светофоре, но посередине этого 50-метрового участка находится пешеходный переход. И это надо учитывать, потому как если в пробке окажется автомобиль ГИБДД, экипаж которой станет свидетелем проезда по пешеходному переходу во время обгона пробки, то нарушителю будут грозить штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение прав по статье 12.15 КоАП России сроком от четырех до шести месяцев.

В этом случае водитель нарушит два пункта статьи 11 Правил дорожного движения: совершил обгон на пешеходном переходе; совершил обгон, «по завершении которого он не сможет, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу». Затор помешает вернуться, а значит, обгонять нельзя.

Инспекторы часто используют подобные ловушки для того, чтобы наказать вполне законопослушного автомобилиста за безопасный проезд.

На загородных дорогах подобного рода ловушек также предостаточно. Длинные шоссе часто прерываются пешеходными переходами, которые располагаются в лесу, между маленькими населенными пунктами. Порой они не обозначены знаками, и только сильно потертая дорожная зебра говорит об их присутствии. К примеру, автомобилист посмотрел вдаль, не увидел запрещающих знаков, начал совершать обгон через прерывистую линию, поравнялся с обгоняемой машиной и неожиданно заметил обозначение пешеходного перехода. Естественно, он продолжает обгон, хотя правила дорожного движения в данной ситуации обязывают нажимать на тормоз, пропускать обгоняемую машину вперед и уходить на свою полосу движения, чтобы не попасть на пустую зебру. Данные действия могут обернуться возникновением ДТП.

Ситуация очень спорная: с одной стороны, ПДД - это закон, и инспекторы, которые, к примеру, дежурят в момент инцидента в кустах и снимают попавших в ловушку водителей, формально правы. А с другой - закон не терпит неразумного применения, в данном случае важно не превращать ПДД в абсурд, а руководствоваться здравым смыслом, ведь закон, в первую очередь, требует проведения мероприятий по обеспечению безопасности на дорогах.