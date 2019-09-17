В Совфеде разъяснили суть законопроекта о домашнем насилии

Законопроект о профилактике домашнего насилия могут внести на рассмотрение Госдумы в ноябре-декабре этого года. Рабочая группа в течение месяца должна предложить его окончательную редакцию. Об этом «Звезде» сообщила член Совета Федерации Екатерина Лахова.

«20 дней на доработку и замечания, десять дней рабочей группе, чтобы замечания обработать. И в течение, предположим, ноября-декабря, чтобы можно было внести в Государственную думу», - пояснила Лахова.

По словам сенатора, одна из главных трудностей в данный момент заключается в отсутствии межведомственной координации действий.

«Второе - это жертвы, которые подвергаются насилию. Должен быть охранный ордер. Невозможно так, чтобы ее избили, через какой-то промежуток времени участковый пришел и сказал, что это ваше дело, и дальше опять это все пошло. Во всем мире уже отработан этот охранный ордер. Эта система должна быть, в первую очередь, четко отработана Министерством внутренних дел», - рассказала Лахова об еще одной проблеме.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам изучить состояние законодательства России, касающегося семейного насилия, чтобы принять меры для защиты женщин. В Совфеде создали рабочую группу для реализации этой задачи.