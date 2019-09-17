Жители Подмосковья сообщили о первом снеге

В городе Видное Московской области пошел первый снег, в социальных сетях появились первые видео.

На кадрах было видно, как среди многоэтажных домов кружились снежинки. Автор видео поздравил горожан с первыми зимними осадками.

Ранее синоптики анонсировали заморозки и снег, а также арктический воздух к концу текущей недели. Температура ожидается ниже климатической нормы на пять градусов.

В Подмосковье в ночные часы столбики термометров покажут отрицательные значения, а в столице остановятся на нулевой отметке.