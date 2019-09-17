Спецназ применил «Иронию» на учениях «Центр-2019»

На учениях «Центр-2019» создана многоуровневая система разведки, которая включает беспилотники, комплексы «Стрелец» и «Ирония». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Воздушная группировка беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10", "Груша", "Тахион", "Форпост" позволяет непрерывно вести воздушную разведку для выявления и гарантированного уничтожения сил и средств условного противника», - сказали в ведомстве.

В сообщении подчеркнули, что в связке с комплексом разведки управления и связи «Стрелец», оснащенным спутниковой системой навигации ГЛОНАСС, беспилотные летательные аппараты с высокой степенью эффективности обеспечивают идентификацию обнаруженных объектов, вычисление их координат, целеуказание и подготовку данных для эффективного применения вооружения.

Комплекс «Ирония» впервые попал на видео на учениях спецназа под Новосибирском в апреле этого года.

Модернизированная версия комплекса была представлена на форуме «Армия-2017».