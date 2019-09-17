Федор Бондарчук и Паулина Андреева устроили свадьбу в особняке в Петербурге

В Петербурге проходит свадьба режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой.

Как пишет сайт «Комсомольской правды», 30-летняя Андреева и 52-летний Бондарчук зарегистрировали свои отношения еще в Москве, а в Петербург приехали устроить торжество для родных и друзей. Всего ожидается около 200 человек гостей.

В Северную столицу приехала группа «Моральный кодекс», которая выступит на свадьбе известного режиссера, поскольку лидер группы Сергей Мазаев является другом Бондарчука.

СМИ выяснили, что торжество проходит в особняке на Невском проспекте – Доме Беггровых, а невеста будет в платье от бренда Maison Bohemique. Всего, по оценкам журналистов, на свадьбу звездная пара потратит около 10 млн рублей.