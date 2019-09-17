Активист приковал себя к памятнику Коневу в Праге

Гражданин Чехии Михал Шулц устроил одиночный пикет против переноса памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. Мужчина приковал себя цепью к пьедесталу монумента и провел так целый день в понедельник, 16 сентября.

По словам самого Шулца, он никак не связан с РФ и не имеет пророссийских взглядов, однако ситуация вокруг памятника касается его лично, потому что дед Михала воевал против нацистов во Второй мировой войне.

«Ситуация, разворачивающаяся вокруг памятника Коневу из-за решения властей района Прага-6, касается лично меня», - заявил он журналисту Филипу Горки.

Коммунистическая партия Чехии и Моравии, на поддержку которой в парламенте опирается правительство республики, в субботу призвала кабинет министров воспрепятствовать реализации планов переноса памятника.

Напомним, 12 сентября власти района Прага-6, на территории которого находится памятник Коневу, приняли решение о переносе монумента в один из музеев. Президент Чехии Милош Земан назвал действия властей района позором для страны.