Минфин хочет перейти на новую систему накопительных пенсий

С января 2021 года Минфин планирует ввести новую систему накопительных пенсий с возможностью граждан финансировать пенсию за счет личного дохода. Информацию о разработке соответствующего законопроекта ведомство опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов.

Целью законопроекта является предоставление россиянам возможности за счет личных взносов формировать дополнительные источники финансирования пенсионного дохода в системе негосударственного пенсионного обеспечения при стимулирующей поддержке государства. В настоящее время уровень личного участия граждан в формировании пенсионного дохода оценивается как низкий. Публичное обсуждение проекта будет длиться с 17 по 30 сентября, при этом текст документа пока не обнародован. Планируется, что поправки будут вноситься в отдельные законодательные акты по вопросам негосударственного пенсионного обеспечения.

Ранее Минфин рассказал, что отправил на согласование в Министерство труда законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений под рабочим названием «о гарантированном пенсионном продукте», разработанный вместо законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале. Продукт будет представлять собой модернизацию уже существующей системы негосударственного пенсионного обеспечения. В новой системе предусмотрены налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан, регистрация накопительных счетов центральным администратором, а также гарантия государства сохранности долгосрочных пенсионных накоплений. Граждане России к гарантированному пенсионному продукту накопления смогут присоединить уже имеющиеся в системе обязательного пенсионного страхования.