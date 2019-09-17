Нарышкин заявил о военной угрозе после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии

Атака на НПЗ государственной компании Saudi Aramco создала военную угрозу. Так считает директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«Угроза, безусловно, есть, но я рассчитываю на все-таки мирное разрешение», - приводит его слова ТАСС.

Пожары на двух саудовских нефтеперерабатывающих заводах Абкайк и Хурайс вспыхнули в ночь на 14 сентября. Причиной этого стала атака беспилотников. После пожара крупнейший экспортер нефти в Саудовской Аравии заявил о сокращении производства более чем вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за инцидент взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах». Они также пригрозили новыми нападениями.