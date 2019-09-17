Юлия Шойгу заявила, что фейки в соцсетях при ЧС могут вызвать массовую панику

Недостоверные данные во время ЧС могут привести к массовой панике и агрессии. Об этом рассказала директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.

«Самая главная проблема в этой ситуации - это опасность возникновения массовых реакций, которые зачастую по своим масштабам и последствиям могут быть очень серьезными», - заявила она в интервью ТАСС.

По словам Шойгу, люди читают ложную новость, которая, как правило, быстро распространяется, обрастает подробностями.

«Такое распространение слухов может повысить риски паники, агрессии - реакций, которые могут быть небезопасны, особенно в зоне ликвидации чрезвычайной ситуации», - отметила Шойгу.

В качестве примера она привела ситуацию, которая сложилась вокруг пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» в 2018 году. Тогда в социальных сетях и мессенджерах появились сведения о нескольких сотнях погибших. В результате на горячую линию поступало большое количество звонков.

По словам руководителя ЦЭПП, в этой ситуации главной задачей было не переубедить человека, а понять, действительно ли у него есть какие-то данные, которые могут помочь уточнить имена людей, которые находились в ТЦ во время трагедии. Шойгу отметила, что сотрудники ЦЭПП очень внимательно относились к каждому звонку, что позволило быстро составить список людей, находившихся в торговом центре.

«Более того, достаточно оперативно, в течение ночи, совместно с коллегами из других служб мы нашли людей, которым удалось оттуда выбраться живыми, но которых при этом не могли найти родственники», - рассказала она.

При этом Шойгу добавила, что нельзя ограждать людей от информации, однако она должна быть проверенной и достоверной.

Одной из задач психологической службы МЧС, которой 17 сентября исполнилось 20 лет, является работа с людьми, которые вовлечены в ЧС - это родные, близкие, соседи, друзья погибших, люди, лишившиеся жилья, люди, проживающие в районе чрезвычайной ситуации. По словам Шойгу, предпринимается ряд действий, чтобы люди имели возможность получать своевременную и достоверную информацию. Она отметила, что ведется работа с каждой семьей.