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СМИ: Заворотнюк еще весной сделали трепанацию черепа в Германии

Валентина Пескова
13:14 17.09.2019
Диагноз «злокачественное новообразование головного мозга» актрисе поставили в немецкой клинике в апреле этого года.
СМИ: Заворотнюк еще весной сделали трепанацию черепа в Германии
© Фото: Anatoly Lomokhov,Global Look Press

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая сейчас находится на лечении в одной из московских больниц, была впервые прооперирована в Германии в апреле этого года. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец». Тогда же, по данным газеты, немецкие врачи озвучили ей страшный диагноз: «злокачественное новообразование головного мозга».

Как стало известно журналистам, немецкие хирурги сделали 48-летней Анастасии трепанацию черепа, чтобы добраться до опухоли. Из Германии, сообщает «МК», Заворотнюк вернулась 25 июня, однако в ночь на 26-е в своем доме в Крекшино почувствовала себя плохо. У актрисы поднялось давление и возникли сильные головные боли. Родные тут же вызвали бригаду медиков.

По данным газеты, Анастасия мило общалась с врачами и сама сообщила о своем диагнозе, показав документы из немецкой клиники. При этом актриса лежала в постели, было видно, что она заметно пополнела, а на голове виднелись швы от операции.

Согласно назначению немецких врачей, Заворотнюк якобы был прописан ибупрофен в качестве болеутоляющего. Однако этот препарат ей не помогал, сообщает СМИ. Тогда наши врачи вкололи ей трамадол согласно инструкции. При оказании помощи присутствовали мама и старшая дочь Анастасии, Анна. Через нее по телефону с врачами держал связь муж актрисы, фигурист Петр Чернышов, пишет «МК». Медики покинули дом, только когда Анастасии стало лучше.

Сейчас, по данным журналистов, актриса уже несколько дней находится в одной из онкологических клиник в столице. Врачам пришлось ввести Анастасию в медикаментозную кому. Также она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Вечером 16 сентября репортеры у входа в больницу сняли дочь Анастасии Анну, которая несла с собой шар с надписью на английском «Я тебя очень люблю».

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