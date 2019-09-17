Во время выступления президента в Афганистане прогремел взрыв

Взрыв произошел во время выступления президента Афганистана Ашрафа Гани в городе Чарикар в центральной провинции Парван, что недалеко от Кабула. В результате взрыва бомбы погибли 24 человека, еще 30 были ранены, сообщает Tolo News.

Отмечается, что Гана только начал свое выступление в рамках избирательной компании. В этот момент прогремел взрыв. Сдетонировала бомба, которая была прикреплена к автомобилю службы безопасности.

По данным телеканала, сам президент Афганистана не пострадал. В настоящее время ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.

Движение «Талибан»* призывало ранее жителей Афганистана не голосовать на президентских выборах 28 сентября, не посещать мероприятия, так как они станут целью атак.

* - террористическая организация, запрещена в РФ.