Дочь Заворотнюк навестила маму в больнице: видео

Анна Заворотнюк навестила вечером 16 сентября свою маму Анастасию Заворотнюк. Актриса и телеведущая сейчас лежит в одной из столичных больниц с онкологией.

Девушка принесла с собой воздушные шары с надписью I love you this much («я очень тебя люблю»). Кадры с места публикует сообщество Mash.

Несколько дней назад звезду сериала «Моя прекрасная няня» ввели в медикаментозную кому. Сейчас актриса подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

По некоторым данным, у Заворотнюк глиобластома - агрессивная форма опухоли головного мозга. Она находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.