Дочь Заворотнюк навестила маму в больнице: видео
Актриса подключена к аппарату искусственной вентиляции легких - она не может дышать самостоятельно.
© Видео: Mash © Фото: annazavorotnyuk, Instagram
Анна Заворотнюк навестила вечером 16 сентября свою маму Анастасию Заворотнюк. Актриса и телеведущая сейчас лежит в одной из столичных больниц с онкологией.
Девушка принесла с собой воздушные шары с надписью I love you this much («я очень тебя люблю»). Кадры с места публикует сообщество Mash.
Несколько дней назад звезду сериала «Моя прекрасная няня» ввели в медикаментозную кому. Сейчас актриса подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
По некоторым данным, у Заворотнюк глиобластома - агрессивная форма опухоли головного мозга. Она находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.