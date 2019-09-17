В Kaspersky Lab ответили на запрет в США закупок ее продуктов

В Kaspersky Lab заявили, что Соединенные Штаты запретили госучреждениям покупать ее продукцию безосновательно, так как обвинения в ее адрес не содержат никаких доказательств вины компании.

«"Лаборатория Касперского" продолжает настаивать, что утверждения, лежащие в основе секции 1634 (a) и (b) теперь уже финального закона об ассигновании средств на оборону, были основаны на неподтвержденных обвинениях, слухах и домыслах», - отметили в пресс-службе компании.

Там напомнили об открытии Центров прозрачности в различных регионах мира, пишет РИА Новости.

«"Лаборатория Касперского" демонстрирует готовность подтверждать надежность и безопасность своих решений и процессов обработки пользовательских данных», - подчеркнули в Kaspersky Lab.

Министерство внутренней безопасности США в 2017 году временно запретило американским госучреждениям использовать программное обеспечение Kaspersky Lab, поскольку, по мнению ведомства, этот софт представляет угрозу безопасности Соединенных Штатов. В министерстве заявили, что Москва может получить доступ к правительственным данным. С 10 сентября нынешнего года в силу вступил бессрочный запрет.