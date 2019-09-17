Кирилл Кокорин опубликовал первое сообщение после выхода на свободу

Брат нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина Кирилл опубликовал сообщение в одной из социальных сетей после выхода на свободу.

«Спасибо всем за поддержку», - написал он на своей странице в Instagram.

В мае этого года Александр и Кирилл Кокорины были осуждены на 1 год и 6 месяцев, а Павел Мамаев на 1 год и 5 месяцев колонии. Причиной стало их участие в двух конфликтах в центре Москвы в октябре 2018 года. В начале сентября судом было удовлетворено ходатайство об УДО. Кокорины и Мамаев вышли на свободу сегодня. Утром они покинули исправительную колонию №4 в Белгородской области.

Встречать футболистов приехало большое число журналистов. Один из них пострадал - по его ногам проехал автомобиль.