Учения «Центр-2019» прикроют самые быстрые перехватчики МиГ-31

Истребители Су-35С и МиГ-31 заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в ходе учений ЦВО на время командно-штабных учений «Центр-2019», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Более 20 экипажей самолетов МиГ-31 и Су-35С с трех аэродромов в Пермском, Красноярском краях и Оренбургской области будут охранять воздушное пространство в заданных районах во время проведения учений», - сообщили в Минобороны.

В сообщении подчеркнуто, что летный состав полностью подготовлен к перехвату воздушных целей, ведению воздушного боя, уничтожению воздушных и наземных целей, прикрытию наземных группировок войск с воздуха и к другим задачам.

Всего в учениях «Центр-2019» принимают участие около 128 тысяч военнослужащих из России, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.

В маневрах задействовано более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.

МиГ-31 – самый быстрый стоящий на вооружении боевой самолет, который способен уничтожать как самолеты и крылатые ракеты, так и низколетящие спутники. Максимальная допустимая скорость - 3400 км/ч.

Четыре самолета МиГ-31 способны контролировать 1100 км воздушного пространства, при этом у модификации МиГ-31БМ характеристики значительно улучшены.