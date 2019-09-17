Лекарство от изжоги может спровоцировать рак

Агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США (FDA) сообщило, что в популярном препарате от изжоги было найдено потенциально вызывающее рак химическое вещество N-нитрозодиметиламин (NDMA).

Речь идет о «Ранитидине», известном под названием «Зантак». Вещество классифицируется как «вероятный канцероген для человека», поскольку исследования на животных продемонстрировали то, что NDMA вызывает онкологические заболевания.

Как заявило агентство, это вещество является побочным продуктом определенных промышленных процессов, который использовался при производстве ракетного топлива, пишет Regnum.

Несмотря на это, FDA не рекомендовало пока прекратить прием препарата. В настоящее время эксперты изучают вопрос, представляет ли низкий уровень вещества в лекарстве реальный риск для здоровья пациентов.