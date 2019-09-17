«Началось все с парочки пятен»: Анна Седокова рассказала о своей болезни

Певица Анна Седокова призналась своим поклонникам в Instagram, что давно страдает крапивницей. В доказательство своих слов Анна выложила несколько видеороликов, на которых не скрывает больших красных пятен на своем теле. По словам Седоковой, она не хотела говорить о своем недуге, пока не поняла, что ее признание может помочь тем, у кого диагностировано то же заболевание.

Кроме того, Анна дала понять, что отеки на ее лице не связаны с пластическими операциями.

«Последние три недели, каждое утро я просыпалась от жуткого зуда. Я открывала глаза и ощущала новую припухлость на лице. Пятна то появлялись в разных местах, то внезапно пропадали. Я пряталась, надевала очки и кепки, пыталась как-то замаскировать это, постоянно накладывая тональный крем. И, конечно, читала комментарии о том, что я с отекшим лицом от пластических операций. Читала и молчала. А началось все с парочки пятен. Кажется, на шее. Я думала, что само пройдет. Не прошло. С каждым днем становилось все "красивее"», - комментирует певица изображение на видеороликах.

Анна рассказала о предупреждении врачей, что ее отек очень опасен. К тому же, вместе с красными пятнами на теле, у нее одновременно отекают и внутренние органы.

«Моя доктор предупредила, что отек очень опасен и теперь, мне обязательно носить с собой в сумочке шприц и лекарство на всякий случай», - пишет она.

Врачи, по словам Анны, предполагают, что крапивница появляется на фоне нервного стресса. Певица вспомнила, что когда она начала играть в театре, очень боялась, что не справится. Тогда на последней репетиции у нее впервые опухла губа. А два дня назад она пережила еще более острый приступ, после которого ей понадобилась капельница.