Эксперт назвал три цели «угрозы», которые США «нашли» в посольстве РФ

Посольство России в США намерено потребовать от Госдепартамента объяснений в связи с публикациями в прессе о том, что сотрудники дипломатической миссии якобы причастны к взлому систем связи ФБР. Об этом сказано в сообщении пресс-службы посольства.

В частности, речь идет о материале Yahoo News о «взломе систем связи ФБР и шпионских играх на территории США». Ряд безосновательных обвинений, которые содержатся в статье, в адрес дипломатов и членов их семей представляет угрозу для их безопасности.

В публикации говорится, что посольство намерено обратиться за разъяснениями в госдепартамент в связи с тем, что подобного рода провокационные публикации могут привести к насилию в отношении сотрудников дипмиссии.

В посольстве обратили внимание на то, что авторы статьи не привели ни одного доказательства нарушения россиянами норм и законов США, и назвали это «неуклюжей попыткой через шпиономанию оправдать захват российской дипломатической собственности».

«Изначально ведь администрация обосновывала свои действия "российским вмешательством в выборы". Эта "теория" разваливается на глазах. Поэтому и приходится выдумывать небылицы», - заявили в посольстве.

Доцент факультета мировой политики Московского государственного университета имени Ломоносова, доктор политических наук Алексей Фененко заявил, что попытка создать из России «образ врага» - это лишь предлог.

«Это все, как и дело о "вмешательстве" в американские выборы, звенья одной цепи. Из России делают врага – не просто "врага вообще", а врага, который принимает конкретные меры и якобы угрожает самому существованию США», - заявил Фененко в эфире радио Sputnik.

По его словам, сложившаяся ситуация напоминает тот период, когда была атмосфера великого страха в Соединенных Штатах.

«Я думаю, это делается с двумя целями. Первая - краткосрочная - это дальнейшее ухудшение образа России. Вторая - ограничить права и свободы самих американцев внутри США, например, закрыть определенные сегменты интернета, доступ к определенным СМИ», - сказал доктор политических наук.

Как заявил Фененко, возможно, имеется и третья цель - подготовить американское общество к ужесточению противостояния с Российской Федерацией.

Портал Yahoo News, ссылаясь на бывших американских чиновников, утверждает, что распоряжение администрации экс-президента США Барака Обамы о высылке свыше 30 российских дипломатов в 2016 году было связано с тем, что некоторые из них якобы сыграли основную роль в российской контрразведывательной операции. Отмечается, что она была нацелена на средства связи ФБР и помешала выслеживать российских агентов в Соединенных Штатах, в результате этого ФБР и ЦРУ прекратили контакты с некоторыми своими российскими агентами. Операция повлекла за собой усиление мер безопасности на основных объектах нацбезопасности в районе Вашингтона и прочих местах.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова эти сообщения назвала фантастическими и их появление свзяла с начинающейся предвыборной кампанией в США.