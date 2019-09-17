Подпольные ячейки террористов выявлены в 17 регионах РФ

Сотрудники ФСБ и МВД РФ в текущем году раскрыли подпольные террористические ячейки, функционировавшие на территории 17 регионов нашей страны.

Как рассказал начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД генерал-майор полиции Олег Ильиных журналу «Полиция России», деятельность боевиков запрещенной в России группировки «Исламское государство» пресечена в Москве и Подмосковье. Кроме того, ячейки ИГИЛ* раскрыты в Ростовской, Астраханской, Владимирской, Тюменской, Саратовской и Самарской областях. Также они были обнаружены в Ставропольском, Краснодарском и Красноярском краях, республиках Адыгея, Чечня, Дагестан и Кабардино-Балкария. Террористические организации действовали в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах.

Кроме того, за первые шесть месяцев 2019 года ведомства выявили 972 преступления террористического характера, а также 14 организаций экстремистского сообщества и 90 фактов организации деятельности таких структур.

Также Ильиных сообщил, что самыми многочисленными в нашей стране являются ячейки запрещенной религиозной экстремистской организации «Свидетели Иеговы». Несмотря на запрет, деятельность ячеек иеговистов продолжается. Только в 2018 году подразделения по противодействию экстремизму пресекли деятельность «Свидетелей Иеговы» на территории Томска и Перми, Белгорода и Белгородской области, Кемерово и Кемеровской области, Уфы и Уфимского района Башкортостана.

ИГИЛ* - террористическая организация, запрещенная на территории РФ