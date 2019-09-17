Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт рассказал, как могут применять ограничения на продажу алкоголя

Василиса Морозова
10:51 17.09.2019
Субъекты России могут ограничивать продажу алкоголя вплоть до сухого закона, рассказал эксперт.
Эксперт рассказал, как могут применять ограничения на продажу алкоголя
© Фото: DanitaDelimont.com, Globallookpress

Инициативу по ограничению отдать регионам, у которых есть право ограничивать продажу алкоголя, вплоть до сухого закона, заявил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

Так он прокомментировал RT законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи спиртного в заведениях с залами обслуживания клиентов до 20 кв. метров, расположенных в жилых домах.

«Эту инициативу по ограничению отдать регионам или даже муниципальным образованиям. Там, у себя на местах, им виднее, стоит ли ограничивать продажу алкоголя в конкретном городе, районе или квартале», - сказал эксперт.

По его словам, население ведет себя по-разному, а алкоголь бывает разной крепости. Кроме того, в некоторых местах просто нет зданий, кроме жилых домов, поэтому найти помещение для проведения свадеб, корпоративов и других мероприятий трудно.

Шапкин напомнил, что у российских субъектов есть право ограничивать продажу спиртного, даже применять сухой закон. Он привел пример, как «в 140 муниципальных образованиях Якутии ввели сухой закон, и это было утверждено законом Республики Саха». 

«Это должно быть прерогативой регионов и местных властей. За всю страну решать не стоит», - подчеркнул эксперт.

Ранее кабмин поддержал законопроект депутатов о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. метров, находящихся в жилых домах. Инициатива поставит под угрозу около 10 тысяч заведений в России.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата17.09.2019, 06:53
Цитадель провокаций: подземную крепость террористов нашли в Сирии
Дата17.09.2019, 07:46
«Триумфы» и «Панцири» создали воздушный щит на полигонах «Центр-2019»
Дата15.09.2019, 16:29
Кокорина и Мамаева готовы взять в «Крылья советов»
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата16.09.2019, 15:50
Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим
Дата17.09.2019, 09:03
Человек с засекреченной биографией: путь разведчика Мамсурова к первым наградам
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:33 В стране и мире
«Началось все с парочки пятен»: Анна Седокова рассказала о своей болезни
11:21 Армия
мнение
«Сочетание вооружения»: главные преимущества российских корветов
10:54 Спорт
Видео
«Они сделали правильные выводы»: Колосков о Кокорине и Мамаеве
10:48 В стране и мире
Видео
Назван доход ульяновской чиновницы, сделавшей селфи в «шоколаде»
10:24 В стране и мире
Видео
«Дракончик» сгорел дотла в Барнауле: видео
События дня
События дня
Центр-2019
МАКС-2019
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Ополченца ДНР расстреляли в упор после освобождения из украинского СИЗО
Видео
Дочь Заворотнюк навестила маму в больнице: видео
Врач рассказала москвичам, как пережить «барическую пилу»
Ягудин рассказал, что все лето у дома Заворотнюк дежурила скорая
Видео
Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим
Газ и неизвестность: ученые раскрыли тайну бункера Гитлера
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.