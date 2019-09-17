Эксперт рассказал, как могут применять ограничения на продажу алкоголя

Инициативу по ограничению отдать регионам, у которых есть право ограничивать продажу алкоголя, вплоть до сухого закона, заявил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

Так он прокомментировал RT законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи спиртного в заведениях с залами обслуживания клиентов до 20 кв. метров, расположенных в жилых домах.

«Эту инициативу по ограничению отдать регионам или даже муниципальным образованиям. Там, у себя на местах, им виднее, стоит ли ограничивать продажу алкоголя в конкретном городе, районе или квартале», - сказал эксперт.

По его словам, население ведет себя по-разному, а алкоголь бывает разной крепости. Кроме того, в некоторых местах просто нет зданий, кроме жилых домов, поэтому найти помещение для проведения свадеб, корпоративов и других мероприятий трудно.

Шапкин напомнил, что у российских субъектов есть право ограничивать продажу спиртного, даже применять сухой закон. Он привел пример, как «в 140 муниципальных образованиях Якутии ввели сухой закон, и это было утверждено законом Республики Саха».

«Это должно быть прерогативой регионов и местных властей. За всю страну решать не стоит», - подчеркнул эксперт.

Ранее кабмин поддержал законопроект депутатов о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. метров, находящихся в жилых домах. Инициатива поставит под угрозу около 10 тысяч заведений в России.