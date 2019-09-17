Назван доход ульяновской чиновницы, сделавшей селфи в «шоколаде»

Советник главы Ульяновской области Сергея Морозова по IT-сфере, бывший руководитель аппарата губернатора и правительства региона, 55-летняя Светлана Опенышева, сделавшая скандальное селфи в «шоколадной ванне», за прошлый год заработала свыше 2,135 миллиона рублей.

Согласно декларации на сайте регионального правительства, в собственности у нее находится квартира площадью 90,1 квадратных метров и гараж площадью 18,6 квадратных метров. Также Опенышевой и ее несовершеннолетнему ребенку принадлежат земельный участок площадью 850 квадратных метров, жилой дом площадью 232,9 квадратных метров и машина Toyota RAV4 2012 года выпуска. Согласно декларации, все имущество чиновницы находится в России.

По информации Ulpressa, Опенышева, которая ныне занимала должность директора областного учреждения «Правительство для граждан», на своей странице в Instagram выложила селфи с отдыха в санатории Азербайджана, где она принимает нафталановую ванну: на снимке чиновница погружена в нафталановую нефть. Под фото Опенышева написала: «Много шоколада не бывает». Публикация вызвала критику губернатора области, который назвал поведение Опенышевой «чудачеством» и потребовал «жить более скромно». Он распорядился провести служебную проверку, по результатам которой будет решаться вопрос, увольнять ли чиновницу. Пост со своей страницы чиновница удалила.

С 2001 по 2007 годы Опенышева работала в администрации города Димитровграда, с сентября 2007 - в правительстве Ульяновской области. С ноября 2010 года была заместителем председателя правительства региона, с марта 2013 года - зампредседателя правительства региона - руководитель аппарата губернатора и правительства Ульяновской области. Сейчас она занимает пост советника главы Ульяновской области, возглавляет областное учреждение «Правительство для граждан».