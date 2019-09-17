«Дракончик» сгорел дотла в Барнауле: видео

В барнаульском парке развлечений «Арлекино» загорелся аттракцион «Дракончик». Возгорание произошло на улице Георгия Исакова, 149а.

Как сообщается в группе «Инцидент Барнаул», карусель сгорела дотла, а дым от пожара было видно в других районах города. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Отмечается, что пострадавших нет.

По предварительным данным, предполагаемой причиной возгорания карусели стало короткое замыкание. На тушение пожара от МЧС привлекались 2 единицы техники, а также 6 человек личного состава. В 12.54 по местному времени возгорание было ликвидировано.