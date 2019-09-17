Отважный слоник бросился спасать из бурной реки человека: видео

Пользователей Интернета умилил ролик, главным героем которого стал маленький слоненок. На кадрах изображен купающийся в реке мужчина, а тем временем по берегу вдоль водоема проходило стадо слонов.

Увидев, что человек уплыл слишком далеко, слоненок подумал, что он тонет. Малыш отделился от своих сородичей и бросился в воду, чтобы спасти двуногого. Животное приблизилось к мужчине и проводило его до самого берега, помогая хоботом выбраться из воды.

Ролик, выложенный Twitter, уже набрал 532 117 отметок «нравится» и 174 916 ретвитов.