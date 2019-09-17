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Путин, Эрдоган и Роухани осудили удары Израиля по Сирии

Андрей Аркадьев
00:27 17.09.2019
Президент России Владимир Путин, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Ирана Хасан Рухани в совместном заявлении по итогам саммита в Анкаре назвали израильские военные атаки в Сирии дестабилизирующими и ведущими к росту напряженности в регионе.
Путин, Эрдоган и Роухани осудили удары Израиля по Сирии
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости

Удары израильских военных по объектам на территории Сирийской Арабской Республики являются дестабилизирующими, заявил президент России Владимир Путин, а также его турецкий и иранский коллеги Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани.

Подобные обстрелы нарушают суверенитет и территориальную целостность страны, а также ведут к росту напряженности в регионе, говорится в совместном заявлении лидеров трех стран, сделанном по итогам саммита в Анкаре.

Также главы государств призвали «уважать общепризнанные международно-правовые решения, включая положения соответствующих резолюций ООН, отвергающих оккупацию сирийских Голан, прежде всего - резолюции 497 СБ ООН», говорится в совместном заявлении президентов, опубликованном на сайте Кремля.

По итогам трехсторонней встречи Путин заявил, что Сирию нельзя делить на зоны влияния. Президент отметил, что первоочередной задачей он считает продолжение борьбы с терроризмом в стране.

На прошлой неделе глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху посетил Сочи, где встретился с Владимиром Путиным. Главы государств обсудили урегулирование ситуации в Сирии и договорились продолжить диалог по военной линии. Во время переговоров российский лидер пообещал нанести ответный визит в Израиль в начале 2020 года.

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