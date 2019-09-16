Красноярец устроил взрыв в жилом доме, залив в мусоропровод бензин

Житель дома в Красноярске, в котором произошел взрыв, решил прочистить мусоропровод и залил в него бензин, после чего поджег. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД РФ.

«Хлопок был. Бензин налил в мусоропровод и все поджег, поскольку запах был», - сказал подозреваемый.

Таким образом он хотел почистить мусоропровод в доме №14 по улице Аральская. Инцидент произошел 15 сентября. В результате взрыва была повреждена стена между мусоропроводом и лестницей, а также оказались выбитыми стекла на первом этаже здания. Кроме того, стоявшие неподалеку машины получили повреждения.

Из дома были эвакуированы 37 человек, в том числе трое детей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого, который поджег спичкой содержимое в мусоропроводе, после чего последовал взрыв. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч.2 ст.167 «Умышленное повреждение имущества» УК РФ.

«По подозрению в совершении преступления задержан местный житель 1980 г.р. По предварительным данным, мужчина вылил в ствол мусоропровода ведро бензина, а затем бросил зажженную спичку», - говорится в сообщении полиции.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.