В прокуратуре Красноярского края подтвердили гибель прокурора Лесосибирска

В прокуратуре Красноярского края подтвердили, что при пожаре в жилом доме в краевом центре погиб прокурор Лесосибирска. Об этом «Звезде» сообщила старший помощник прокурора Красноярского края по связям со СМИ Ольга Гайдук

«Прокуратура Красноярского края с прискорбием сообщает, что действительно, сегодня ночью в пожаре погиб прокурор города Лесосибирска Красноярского края Федорцов Василий. Кроме него в пожаре погибла его семья и семья сестры», - сказала она.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в жилом доме погибли восемь человек, в том числе четыре ребенка. Две семьи задохнулись из-за продуктов горения.

«Коллектив прокуратуры Красноярского края приносит свои соболезнования родным и близким Федорцова Василия», - добавила Гайдук.

Как рассказали в правоохранительных органах, предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание в старой электропроводке.