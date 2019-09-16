В прокуратуре Красноярского края подтвердили гибель прокурора Лесосибирска
В прокуратуре Красноярского края подтвердили, что при пожаре в жилом доме в краевом центре погиб прокурор Лесосибирска. Об этом «Звезде» сообщила старший помощник прокурора Красноярского края по связям со СМИ Ольга Гайдук
«Прокуратура Красноярского края с прискорбием сообщает, что действительно, сегодня ночью в пожаре погиб прокурор города Лесосибирска Красноярского края Федорцов Василий. Кроме него в пожаре погибла его семья и семья сестры», - сказала она.
Ранее сообщалось, что в результате пожара в жилом доме погибли восемь человек, в том числе четыре ребенка. Две семьи задохнулись из-за продуктов горения.
«Коллектив прокуратуры Красноярского края приносит свои соболезнования родным и близким Федорцова Василия», - добавила Гайдук.
Как рассказали в правоохранительных органах, предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание в старой электропроводке.