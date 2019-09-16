«Демоны!»: беременная американка испугалась своей дочери на снимке УЗИ

17-летняя американка Айанна Каррингтон пришла в ужас, когда врач показал ей снимок УЗИ ее собственного ребенка. Беременная девушка хотела узнать, какого пола будет ее малыш, находясь на 24-й неделе беременности.

Прежде чем врач успела сказать будущей маме, что у нее должна родиться девочка, она показала Айанне фотографию ее ребенка в утробе. Оказалось, что во время процедуры УЗИ малышка открыла глаза и загадочно улыбнулась. Айанна пришла в ужас от увиденного, назвав своего ребенка «дьяволом».

«Я сказала доктору, что моя дочь выглядит, как привидение. На что та заметила, что это вполне нормально. Большинство детей прячутся от камеры во время УЗИ, но моя девочка смотрела прямо на меня и напугала меня», - цитирует Каррингтон Daily Mail.

Стоит отметить, что отец ребенка также пришел в ужас, однако не от снимка будущей дочери, а от самого факта, что у него должна родиться девочка. Он ожидал, что на свет обязательно появится сын.