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СМИ: Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить Пхеньян

Василиса Морозова
08:58 16.09.2019
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын еще в августе пригласил президента США Дональда Трампа посетить Пхеньян.
СМИ: Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить Пхеньян
© Фото: NEWSIS, Xinhua, Globallookpress

Северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил президента США Дональда Трампа посетить Пхеньян и провести третий раунд переговоров на высшем уровне. Об этом сообщает южнокорейская газета JoongAng Ilbo.

Как пишет издание, приглашение содержится в письме, которое было передано американскому президенту в августе 2019 года. Послание было доставлено напрямую из Пхеньяна в кабинет американского лидера. Тогда Трамп сказал, что получил «очень хорошее послание» от главы КНДР. Он отметил, что северокорейский лидер написал «три замечательные страницы», на которых предложил возобновить переговоры.

Предположительная дата встречи двух лидеров пока не называется.

Лидеры США и КНДР встречались уже три раза - в демилитаризованной зоне между Южной Кореей и Северной Кореей, в Сингапуре и в Ханое.

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