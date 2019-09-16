СМИ раскрыли детали экономической интеграции России и Белоруссии

Экономические системы России и Белоруссии частично объединятся с января 2021 года. Об этом договорились премьер-министры стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас, согласовав «Программу действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства», пишет «Коммерсантъ».

Программа интеграции подразумевает как минимум единые Налоговый и Гражданский кодекс, унифицированный учет собственности, единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии, а также почти объединенный банковский надзор (однако с двумя центробанками). Как сообщает издание, министерства экономики стран начали разработку «дорожной карты», которая позволила бы объединить регулирование отраслей. Карта должна быть готова к началу ноября.

«При реализации плана к 2021 году речь идет о поглощении сильно огосударствленной экономикой России почти полностью государственной экономики Белоруссии на уровне управления», - пишет газета.

Отмечается, что при такой высокой степени интеграции речь идет практически о создании конфедеративного государства с 2022 года.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу.