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СМИ раскрыли детали экономической интеграции России и Белоруссии

Валентина Пескова
08:49 16.09.2019
Премьеры России и Белоруссии согласовали «Программу действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства».
СМИ раскрыли детали экономической интеграции России и Белоруссии
© Фото: Russian Government, Globallookpress

Экономические системы России и Белоруссии частично объединятся с января 2021 года. Об этом договорились премьер-министры стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас, согласовав «Программу действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства», пишет «Коммерсантъ».

Программа интеграции подразумевает как минимум единые Налоговый и Гражданский кодекс, унифицированный учет собственности, единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии, а также почти объединенный банковский надзор (однако с двумя центробанками). Как сообщает издание, министерства экономики стран начали разработку «дорожной карты», которая позволила бы объединить регулирование отраслей. Карта должна быть готова к началу ноября.

«При реализации плана к 2021 году речь идет о поглощении сильно огосударствленной экономикой России почти полностью государственной экономики Белоруссии на уровне управления», - пишет газета.

Отмечается, что при такой высокой степени интеграции речь идет практически о создании конфедеративного государства с 2022 года.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу.

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