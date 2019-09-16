Прокурор Лесосибирска с семьей погиб при пожаре в Красноярске

Прокурор города Лесосибирска Красноярского края погиб вместе с женой и детьми при пожаре в жилом доме в краевом центре.

Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, во время пожара в хрущевке в Красноярске погибли восемь человек, в том числе четыре ребенка. Среди погибших оказались хозяева и гости.

«При пожаре погибли прокурор Лесосибирска Василий Федорцов, его семья и семья его сестры», - уточнили в полиции.

Официально информацию о гибели прокурора не подтвердили пока ни в прокуратуре края, ни в МВД, ни в СК России.

В качестве основной версии причины возникновения пожара правоохранители называют короткое замыкание в старой электропроводке. Однако версию неосторожного обращения с огнем также рассматривают.

Ранее сообщалось, что в результате возгорания в пятиэтажке погибли две семьи, все погибшие задохнулись из-за продуктов горения.