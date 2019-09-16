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Россиянки оказались лидерами по продолжительности декретного отпуска

Валентина Пескова
08:14 16.09.2019
Эксперт РЭУ имени Плеханова подсчитала, сколько дней проводят в декрете женщины в разных странах мира.
Россиянки оказались лидерами по продолжительности декретного отпуска
© Фото: Nikolay Titov, Global Look Press

Российские женщины дольше других в мире могут проводить время в отпуске по уходу за ребенком. Такие данные привела заведующая лабораторией количественных методов исследования РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.

Согласно закону, женщина в России может находиться в декрете, пока ребенку не исполнится три года. При этом все это время за нею сохраняется ее рабочее место и гарантируются выплаты из Фонда социального страхования.  

Ближе всего к России по продолжительности декретного отпуска находится Норвегия. Однако там, по словам эксперта, официальный оплачиваемый отпуск длится 61 неделю (1 год и 2 месяца). При этом все это время (61 неделю) женщине выплачивается 100% заработной платы.

В США система поддержки будущих и молодых мам практически не развита. При этом в разных штатах могут быть установлены разные нормы, а женщине не гарантировано сохранение места работы и размера оплаты труда.

«Женщины (в США - Ред.) могут взять неоплачиваемый отпуск на 12 недель, но не ранее чем за 2 недели до предполагаемых родов и условии работы в компании не менее 1 года», - цитирует Егорову РИА Новости.

Что касается других стран, то в Канаде отпуск по беременности и родам составляет 17 недель, в Великобритании - 6 недель, в Германии - 58 недель, в Швеции - 18 месяцев, в Нидерландах - 16 недель, в Дании - 52 недели, в Израиле - 15 недель.

Эксперт пояснила, что в большинстве развитых стран, за исключением скандинавских и бывшего соцлагеря, декрет составляет всего 3-4 месяца, при этом он не всегда оплачивается. Поэтому женщины довольно быстро выходят на работу, чтобы получать зарплату и сохранить рабочее место.

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